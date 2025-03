Bristol Myers: a reçu une approbation de l'UE pour un cancer information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 13:17









(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb reçoit l'approbation de la Commission européenne pour Opdivo® (nivolumab) et Yervoy® (ipilimumab) pour le traitement de première intention des patients adultes atteints d'un carcinome hépatocellulaire non résécable ou avancé.



L'approbation basée sur les résultats de l'essai clinique de phase 3 CheckMate -9DW démontrant une amélioration statistiquement significative et cliniquement significative de la survie globale avec Opdivo plus Yervoy comparé au choix de lenvatinib ou de sorafenib par l'investigateur.



' L'approbation par la Commission européenne d'Opdivo associé à Yervoy s'ajoute au nombre croissant de preuves démontrant la valeur de la double immunothérapie et représente une nouvelle option thérapeutique importante qui pourrait prolonger la survie des patients atteints d'un carcinome hépatocellulaire ', a déclaré Dana Walker, M.D., M.S.C.E., vice-présidente, responsable du programme mondial Opdivo, Bristol Myers Squibb.



' Cette approbation marque une étape cruciale dans notre engagement à améliorer les résultats pour les patients atteints d'un cancer du foie. Nous sommes impatients d'offrir cette nouvelle option de traitement de première ligne aux patients de l'Union européenne'.





Valeurs associées BRISTOL-MYERSSQU 60,18 USD NYSE +0,60%