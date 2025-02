Brillance des marchés européens, le CAC 40 repasse au-dessus des 8000 points

La saison des résultats se poursuivent : Vinci et L'Oréal dévoileront les leurs après la clôture de Paris ce soir. Kering, Hermès, Safran ou encore TF1 publieront leurs résultats la semaine prochaine.

Côté valeurs, Société Générale a dominé l'indice CAC 40 après avoir dévoilé ce matin des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre. A l'instar de ses concurrentes, la banque de La Défense a bénéficié de la bonne performance de sa banque de financement et d'investissement.

"La plupart des commentateurs s'attendaient à ce que Catherine Mann, qui était jusqu'à présent la membre le plus optimiste de la commission, vote contre la baisse de 25 points de base, mais elle a été l'un des deux membres qui ont préféré voter en faveur d'une baisse encore plus importante de 50 points de base ", a commenté Jamie Niven, senior fixed income fund manager chez Candriam.

Pour MUFG, les membres du politique monétaire sont devenus plus pessimistes quant aux perspectives économiques du Royaume-Uni, ce qui crée une plus grande marge de manœuvre pour abaisser les taux à des niveaux moins restrictifs.

(AOF) - Les Bourses européennes ont fini solidement installées en territoire positif. En repli la veille, le CAC 40 s’est revigoré grâce aux résultats rassurants de Société Générale et d’ArcelorMittal. L’indice phare de la place parisienne a clôturé la séance en gagnant 1,47% à 8007,62 points. Il a franchi de nouveau la barre des 8000 points, une première depuis juin 2024. L’Eurostoxx 50 a avancé de 1,72% à 5361,60 points. De l'autre côté de l'Atlantique, les indices américains évoluent en ordre dispersé. Le Dow Jones perd 0,23%, vers 17h45.

