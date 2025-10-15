BrightSpring Health Services vise un niveau record dans le S&P SmallCap additionnel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions de BrightSpring Health Services

BTSG.O ont augmenté de 7,3 % avant la mise sur le marché pour atteindre un niveau record de 32,10 $, la société étant prête à rejoindre l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY la semaine prochaine ** Le fournisseur de soins à domicile et d'hospices remplacera Veritex Holdings VBTX.O dans l'indice SPCY à compter du lundi 20 octobre avant la cloche, a annoncé le S&P Dow Jones Indices mardi en fin de journée ** La société texane VBTX est en cours d'acquisition par le banque régional Huntington Bancshares HBAN.O dans le cadre d'une transaction qui devrait être conclue prochainement, a déclaré S&P Dow Jones

** BTSG, basée à Louisville, Kentucky, a ~177,1 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 5,3 milliards de dollars mardi

** KKR KKR.N est le principal détenteur avec ~77,1 millions d'actions pour une participation de ~43,5 %, selon les données de LSEG

** Jusqu'à mardi, les actions de BTSG ont augmenté de ~76% depuis le début de l'année. Le pic intrajournalier de 30,35 $ a été atteint le 2 octobre

** 12 des 13 analystes considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 1 la considère comme un "maintien" et le PT médian est de 30 $ - LSEG ** La société a été introduite en bourse en janvier 2024. L'introduction en bourse s'est faite au prix de 13 $