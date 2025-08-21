BRIEF-Vattenfall avance avec les fournisseurs d'énergie nucléaire GE Vernova, Rolls-Royce SMR

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Répétition pour ajouter le RIC, pas de changement dans le texte)
Vattenfall AB VATN.UL :
* VATTENFALL AVANCE AVEC LES FOURNISSEURS D'ENERGIE NUCLEAIRE GE VERNOVA ET ROLLS-ROYCE SMR ET INVITE À UNE SESSION DE QUESTIONS ET RÉPONSES
* LES FOURNISSEURS SONT CONSIDÉRÉS COMME AYANT LES MEILLEURES CONDITIONS POUR LIVRER DANS UN DÉLAI ET UN BUDGET RAISONNABLES
* PLANIFICATION D'UN PROJET AVEC CINQ RÉACTEURS BWRX-300 (GE VERNOVA) OU TROIS RÉACTEURS ROLLS-ROYCE SMR
* LE CONSORTIUM INDUSTRIEL INDUSTRIKRAFT EST UNE INITIATIVE À LAQUELLE PARTICIPENT 17 ENTREPRISES INDUSTRIELLES SUÉDOISES DE PREMIER PLAN
* ENVISAGE DÉJÀ L'ÉTAPE SUIVANTE, À SAVOIR LA CONSTRUCTION DE 1 000 MW SUPPLÉMENTAIRES À L'ENDROIT OÙ SE TROUVENT ACTUELLEMENT LES CENTRALES RINGHALS 1 ET 2
* LES DÉCISIONS FINALES D'INVESTISSEMENT SERONT PRISES PLUS TARD DANS LE PROCESSUS
* LE PROCESSUS VISANT À PERMETTRE LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES CENTRALES NUCLÉAIRES SE POURSUIT. LA DEMANDE DE PARTAGE DES RISQUES PAR L'ÉTAT SERA SOUMISE ET LE FOURNISSEUR FINAL SERA SÉLECTIONNÉ
Texte source: ID:nWkr6tSRR8 Autres informations sur l'entreprise: VATN.UL
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer