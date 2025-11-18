Bridgewater Associates et Lumyna Investments dévoilent un fonds Ucits

(AOF) - Bridgewater Associates et Lumyna Investments, société affiliée de Generali Investments, annoncent le lancement du fonds Lumyna - Bridgewater Absolute Return Fixed Income Ucits Fund (ARFI). "ARFI sera une stratégie liquide, gérée activement, conçue pour générer de l'alpha décorrélé sur les marchés mondiaux des titres à revenu fixe et des devises," expliquent les deux partenaires.

"En adoptant des positions tactiques longues, courtes et neutres sur l'ensemble d'un cycle économique et de marché, la stratégie ARFI vise des rendements excédentaires indépendants du niveau et de l'évolution des taux et des spreads de crédit," a déclaré Paul Holmes, responsable de la distribution chez Lumyna.

Bridgewater Associates et Lumyna Investments ajoutent que le fonds Ucits domicilié au Luxembourg offre aux investisseurs la stratégie phare de Bridgewater Absolute Return Fixed Income Strategy, lancée offshore en mars et dont les actifs avoisinent désormais le milliard de dollars américains, sous la forme d'un fonds à négociation quotidienne.