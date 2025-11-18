 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 010,94
-1,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bridgewater Associates et Lumyna Investments dévoilent un fonds Ucits
information fournie par AOF 18/11/2025 à 11:37

(AOF) - Bridgewater Associates et Lumyna Investments, société affiliée de Generali Investments, annoncent le lancement du fonds Lumyna - Bridgewater Absolute Return Fixed Income Ucits Fund (ARFI). "ARFI sera une stratégie liquide, gérée activement, conçue pour générer de l'alpha décorrélé sur les marchés mondiaux des titres à revenu fixe et des devises," expliquent les deux partenaires.

"En adoptant des positions tactiques longues, courtes et neutres sur l'ensemble d'un cycle économique et de marché, la stratégie ARFI vise des rendements excédentaires indépendants du niveau et de l'évolution des taux et des spreads de crédit," a déclaré Paul Holmes, responsable de la distribution chez Lumyna.

Bridgewater Associates et Lumyna Investments ajoutent que le fonds Ucits domicilié au Luxembourg offre aux investisseurs la stratégie phare de Bridgewater Absolute Return Fixed Income Strategy, lancée offshore en mars et dont les actifs avoisinent désormais le milliard de dollars américains, sous la forme d'un fonds à négociation quotidienne.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    Atos choisi pour construire le plus puissant supercalculateur français
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.11.2025 12:50 

    Eviden, branche du groupe français d'informatique Atos, a été sélectionnée pour construire le supercalculateur le plus puissant de France, au sein d'un consortium d'entreprises, a annoncé le groupe mardi. Le groupe américain de semi-conducteurs AMD a également ... Lire la suite

  • Selon Nicolas Forissier, ministre délégué chargé du Commerce extérieur, les échanges commerciaux entre la France et l'Afrique ont dépassé 65 milliards d'euros en 2024. ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Commerce : la France mise sur des partenariats "gagnant-gagnant" avec l'Afrique
    information fournie par Boursorama avec Media Services 18.11.2025 12:35 

    "Cet esprit de co-construction et de partenariat gagnant-gagnant, je veux le porter avec force" a déclaré le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Nicolas Forissier lors du forum économique "Ambition Africa" à Bercy. "Depuis 2017, sous l'impulsion du président ... Lire la suite

  • La carte Vitale sur smartphone, progressivement testée et déployée depuis 2023, est désormais accessible à tous les assurés sociaux en métropole et en outre-mer ( AFP / Fred TANNEAU )
    La carte Vitale sur smartphone, mode d'emploi
    information fournie par AFP 18.11.2025 12:33 

    La carte Vitale sur smartphone, progressivement testée et déployée depuis 2023, est désormais accessible à tous les assurés sociaux en métropole et en outre-mer. Mode d'emploi, en cinq questions. - A quoi sert la carte Vitale sur smartphone ? - "Complément" de ... Lire la suite

  • moteur Leap Safran (Crédit: Adrien Daste / Safran)
    Emirates et Safran vont créer une unité de fabrication de sièges d'avion à Dubaï
    information fournie par Zonebourse 18.11.2025 12:25 

    Emirates annonce la signature d'un protocole d'accord avec Safran Seats pour implanter à Dubaï une unité de fabrication et d'assemblage de sièges, une première dans le secteur. Le site produira d'abord des sièges Affaires et Économie pour les programmes de rétrofit, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank