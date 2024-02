Bridgestone rate ses objectifs de bénéfices annuels, prudence pour 2024

( AFP / PHILIP FONG )

Le géant japonais du pneu Bridgestone a annoncé vendredi des bénéfices annuels inférieurs à ses objectifs en raison d'un environnement économique "plus sévère que prévu", en particulier en Europe, et le groupe s'est affiché prudent pour 2024.

Bridgestone a souffert d'un déclin ou d'une reprise retardée de la demande de pneus principalement en Amérique du Nord et en Europe, en particulier pour les camions et bus, ainsi que du "déclin prolongé" de l'économie et de la demande globale en Europe, selon un communiqué.

Ce grand concurrent du français Michelin est aussi affecté depuis fin 2023 par la dévaluation choc du peso en Argentine après l'arrivée au pouvoir du président ultralibéral Javier Milei, une mesure qui pour l'instant aggrave l'inflation galopante dans le pays.

Bridgestone a estimé qu'il n'était pas encore redevenu assez "fort" pour être capable de mieux anticiper et de s'adapter rapidement à de rudes changements de conjoncture.

Son nouvel exercice s'annonce tout aussi difficile, entre la mauvaise conjoncture économique qui devrait persister "surtout en Europe", des coûts énergétiques élevés ou encore la hausse des coûts de main-d'oeuvre et du transport maritime à cause des vives tensions en mer Rouge, a prévenu le groupe.

Bridgestone vise un bénéfice net de 359 milliards de yens en 2024, soit 2,2 milliards d'euros au cours actuel (+8,4% sur un an), pour un bénéfice opérationnel ajusté de 530 milliards de yens (+10,3%).

Il table aussi sur un chiffre d'affaires annuel en hausse de 2,7% à 4.430 milliards de yens (27,4 milliards d'euros).

L'an dernier, son bénéfice net a atteint 326,9 milliards de yens, soit 2 milliards d'euros (+7%) mais son bénéfice opérationnel ajusté a stagné (-0,4%) à 480,6 milliards de yens, des chiffres un peu inférieurs à ses objectifs.

Le chiffre d'affaires annuel a en revanche dépassé la prévision du groupe, en augmentant de 5% à 4.313,8 milliards de yens, en partie grâce à des effets de change positifs liés à la dépréciation du yen.

L'action Bridgestone est tombée dans le rouge vendredi à la Bourse de Tokyo immédiatement après la publication de ses résultats. Le titre a fini en baisse de 1,65%, alors que l'indice Nikkei a lui progressé de 0,86%.