Bridger signe un partenariat stratégique avec Audiam afin d'étendre et de renforcer la perception des redevances

Bridger, membre du groupe Llama Group, l'une des principales sociétés de gestion des droits d'auteur, a signé un accord stratégique avec Audiam afin d'améliorer la perception des redevances pour ses membres. Alimentée par la division des services musicaux de SESAC Music Group, Audiam tire parti de son expertise du marché, de sa technologie avancée et de ses processus commerciaux modernes pour identifier avec précision les métadonnées des enregistrements sonores de compositions musicales.

Grâce à ce partenariat, Bridger élargira considérablement sa collecte de redevances de reproduction, couvrant les États-Unis, le Canada et la majeure partie de l'Amérique du Sud. En outre, la collaboration permettra de collecter des redevances provenant de divers cas d'« utilisation synchronisée », y compris des applications de fitness comme Peloton et Apple Fitness, des plateformes de karaoké, des géants des médias sociaux comme YouTube, TikTok et Meta, ainsi que des services de tablature de guitare comme Ultimate Guitar.