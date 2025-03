Bridger renforce son équipe avec l’arrivée stratégique de Julien Bescond

Bridger, la société de gestion de droits d’auteur appartenant à Winamp, a nommé Julien Bescond, cadre chevronné de l'industrie musicale, pour piloter sa stratégie de développement commercial.



Julien Bescond a débuté sa carrière chez EMI Music, avant de passer deux décennies chez Because Music, où il a joué un rôle clé dans la croissance de l’entreprise. En tant que Directeur Artistique, il a largement contribué à faire de ce label français une référence dans l’industrie musicale mondiale, en collaborant avec des artistes locaux et internationaux.



Bridger connaît actuellement une forte expansion de ses activités dans le secteur de la collecte des droits d’auteur. Dans le cadre de ses fonctions, Julien Bescond supervisera le lancement de la plateforme Bridger 2.0, qui introduira de nouvelles innovations et améliorera les services proposés aux ayants droit. Il concentrera également ses efforts sur l’élargissement du catalogue de la société, en intensifiant les actions marketing. Il s’attachera en outre à renforcer les relations commerciales avec les acteurs clés du secteur, notamment les Organismes de Gestion Collective (OGC), les Sociétés de Perception et de Répartition des Droits (SPRD) et les Entités de Gestion Indépendantes (EGI).