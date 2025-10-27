 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 237,84
+0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BridgeBio progresse grâce à un essai de phase avancée d'un médicament contre la fonte musculaire qui a atteint tous ses objectifs
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 14:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

27 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments BridgeBio Pharma BBIO.O augmentent de 10,5 % pour atteindre 60 $, leur niveau le plus élevé depuis plus de quatre ans ** La société déclare que son médicament expérimental BBP-418 a atteint tous les objectifs dans un essai de stade avancé pour un type de dystrophie musculaire des ceintures, une maladie musculaire rare

** Le médicament a augmenté les niveaux de protéines musculaires clés et a réduit le marqueur de dommages musculaires CK de 82% par rapport aux niveaux initiaux - BBIO

** La société affirme que les patients traités ont montré une meilleure vitesse de marche et une meilleure fonction pulmonaire par rapport au placebo à 12 mois

** BBIO prévoit de déposer une demande d'approbation auprès de la FDA américaine au cours du premier semestre 2026 **En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~98% depuis le début de l'année

Valeurs associées

BRIDGEBIO PHARMA
63,2350 USD NASDAQ +16,54%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une femme marche dans Wall Street à New York
    Wall Street ouvre en hausse, optimisme quant aux négociations commerciales
    information fournie par Reuters 27.10.2025 15:23 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, à des niveaux records, les anticipations d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis ayant favorisé l'appétit pour le risque dans une semaine qui s'annonce chargée, avec la publication des résultats des ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 13 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street portée par l'hypothèse d'une détente commerciale
    information fournie par AFP 27.10.2025 15:20 

    La Bourse de New York évolue en hausse lundi, soutenue par la perspective d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine, à l'entame d'une semaine marquée par la réunion de la Réserve fédérale (Fed) et de nombreux résultats d'entreprises. Vers 14H05 GMT, ... Lire la suite

  • France Télévisions et TF1 se sont élevés lundi contre le lancement de Free TV, offre de "streaming" gratuite de l'opérateur Free qui reprend leurs chaînes et contenus "sans concertation préalable" et sans rémunération ( AFP / Martin LELIEVRE )
    Lancement de Free TV: France TV et TF1 dénoncent une "initiative unilatérale"
    information fournie par AFP 27.10.2025 15:14 

    France Télévisions et TF1 se sont élevés lundi contre le lancement de Free TV, offre de "streaming" gratuite de l'opérateur Free qui reprend leurs chaînes et contenus "sans concertation préalable" et sans rémunération. "Cette méthode brutale et unilatérale témoigne ... Lire la suite

  • L'Eurofighter Typhoon a été développé par un consortium rassemblant Royaume-Uni, Italie Allemagne et Espagne (illustration) ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Avions de chasse : comment la Turquie s'est tournée vers l'Eurofighter
    information fournie par Boursorama avec Media Services 27.10.2025 15:04 

    Evincée du programme F-35, Ankara a choisi le chasseur européen multirôle pour maintenir ses capacités aériennes avant l'arrivée du KAAN, son avion de 5e génération encore en développement. Confronté aux limites de sa coopération militaire avec les Etats-Unis, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank