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Bricolage: Kingfisher (Castorama, Brico Dépôt) voit son bénéfice rebondir malgré un marché français en repli
information fournie par Boursorama avec AFP 24/03/2026 à 10:27

Le groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher a annoncé mardi un bénéfice net annuel en hausse, malgré ses activités sur un marché français toujours maussade.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le propriétaire des enseignes françaises Castorama et Brico Dépôt a enregistré un bénéfice net de 245 millions de livres (283,5 millions d'euros) lors de l'exercice achevé fin janvier, bondissant de 32,7% sur un an.

Pour évaluer sa véritable performance commerciale, la direction met toutefois en avant le bénéfice ajusté (avant impôts), qui progresse de 13%. Ce calcul exclut de la base de comparaison de l'année précédente un remboursement exceptionnel de taxe foncière de 33 millions de livres (38,2 millions d'euros) perçu au Royaume-Uni.

Le chiffre d'affaires global a légèrement progressé (+1,3%) pour atteindre 12,9 milliards de livres (14,98 milliards d'euros), tiré par la performance de ses enseignes britanniques, par une forte hausse des ventes aux professionnels et par les ventes en ligne.

Pour le groupe présent au Royaume-Uni, en Irlande, en Pologne et en Espagne, la France reste un marché difficile. Les ventes des filiales françaises Castorama et Brico Dépôt ont reculé de 2,2% à surface comparable, pour s'établir à 3,86 milliards de livres (4,47 milliards d'euros).

Ce recul s'inscrit dans un marché hexagonal pénalisé notamment par des taux d'épargne qui demeurent élevés chez les consommateurs et en baisse d'environ 3%, selon des chiffres agrégés par Kingfisher.

Pour redynamiser ses activités en France, Kingfisher accélère la restructuration de Castorama. Environ 25% du parc (24 magasins) a déjà été optimisé via des réductions de surface, des modernisations ou des passages en franchise.

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