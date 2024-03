Brice Anger rejoint Côme, Le Family Office

Brice Anger refait surface chez Côme, Le Family Office en tant que directeur du développement. L’intéressé avait annoncé son départ de M&G Investments il y a un mois . Il dirigeait le bureau français de la société de gestion britannique depuis sa création il y a seize ans. Brice Anger a annoncé son nouveau poste lundi 26 février sur LinkedIn.

Multi family office fondé en 2016, Côme, Le Family Office, compte une quarantaine de familles de clients à l’esprit entrepreneurial. S’appuyant sur son expertise en conseil patrimonial et fiscal, gestion financière, investissements immobiliers, et private equity , Côme prévoit et pilote « tout ce qui doit l’être pour faire grandir les patrimoines et nourrir les ambitions de ses clients », selon le site Internet du family office.

Brice Anger affiche une expérience de 10 ans dans la banque d’investissement (financements de projets à l’international pour Bank of Boston et Rabobank) et de 18 ans dans l’asset management, selon son profil Linked-In.

Il a rejoint Fidelity en 1998 pour développer l’activités de distribution de fonds en France et en Suisse. Il a ensuite démarré l’activité de M&G en France en 2007 en tant que directeur du développement. Il a ensuite dirigé le bureau de Paris qui comptait dernièrement 38 personnes.

Laurence Marchal