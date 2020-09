Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Brésil-Jair Bolsonaro a été opéré avec succès pour un calcul de la vessie Reuters • 26/09/2020 à 00:55









SAO PAULO/BRASILIA, 26 septembre (Reuters) - Le président brésilien, Jair Bolsonaro, a été opéré avec succès vendredi pour l'extraction d'un calcul de la vessie, selon un communiqué publié par son bureau de presse et signé par une équipe de trois médecins. La santé de Jair Bolsonaro est un sujet de préoccupation récurrent depuis qu'il a été poignardé lors de la campagne électorale de 2018. Il a par la suite subi plusieurs opérations chirurgicales. Fin août, Jair Bolsonaro avait déclaré qu'il allait subir une intervention pour enlever un calcul rénal, avant d'indiquer plus tard qu'il s'agissait en fait d'un calcul de la vessie. Le président brésilien devrait quitter l'hôpital samedi ou dimanche au plus tard, selon son équipe médicale. (Eduardo Simoes et Maria Carolina Marcello; version française Camille Raynaud)

