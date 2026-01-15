 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Brésil : hausse des ventes d'automobiles en décembre, baisse de la production
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 14:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes d'automobiles au Brésil ont augmenté en décembre par rapport au mois précédent, tandis que la production a baissé, selon les données publiées par l'association des constructeurs automobiles Anfavea jeudi.

Selon l'Anfavea, les ventes ont augmenté de 17,1 % au cours du mois pour atteindre 279 416 unités, tandis que la production a diminué de 15,8 % pour atteindre 184 474 unités.

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
81,230 USD NYSE 0,00%
HYUNDAI MOTOR
0,0000 USD OTCBB -100,00%
RENAULT
32,8700 EUR Euronext Paris -1,02%
STELLANTIS
8,6690 EUR Euronext Paris -1,08%
TOYOTA MOTOR
19,902 EUR Tradegate +2,07%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -48,71%
VOLKSWAGEN VZ
102,600 EUR XETRA -1,06%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank