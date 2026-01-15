Brésil : hausse des ventes d'automobiles en décembre, baisse de la production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes d'automobiles au Brésil ont augmenté en décembre par rapport au mois précédent, tandis que la production a baissé, selon les données publiées par l'association des constructeurs automobiles Anfavea jeudi.

Selon l'Anfavea, les ventes ont augmenté de 17,1 % au cours du mois pour atteindre 279 416 unités, tandis que la production a diminué de 15,8 % pour atteindre 184 474 unités.