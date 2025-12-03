Brendan Nelson nommé président de HSBC

HSBC Holdings HSBA.L a annoncé mercredi la nomination de Brendan Nelson à la présidence de son conseil d'administration, en remplacement de Mark Tucker, qui avait annoncé au mois de mai son intention de quitter ses fonctions.

Brendan Nelson assumait les fonctions de président par intérim depuis le 1er octobre.

Cette annonce intervient alors que le directeur général de HSBC, Georges Elhedery, a déclaré hier que Brendan Nelson ne souhaitait pas être nommé président du conseil d'administration du groupe de manière permanente.

"J'ai hâte de continuer à travailler avec le conseil d'administration, Georges (Elhedery) et l'équipe dirigeante dans son ensemble alors que nous remplissons nos objectifs stratégique et financier", a déclaré Brendan Nelson dans un communiqué.

Mark Tucker avait fait part de son intention de démissionner du poste de président du conseil d'administration de HSBC, après avoir passé près de huit ans à la tête de la plus grande banque d'Europe, au mois de mai.

Il occupe les fonctions de président du conseil d'administration de AIA Group 1299.HK depuis le 1er octobre. Mark Tucker avait été directeur général de l'assureur basé à Hong Kong de 2010 à 2017, date à laquelle il avait été nommé président de HSBC.

(Himanshi Akhand, Sneha Kumar, Tommy Reggiori Wilkes, Lawrence White, Selena Li, rédigé par Scott Murdoch; version française Camille Raynaud)