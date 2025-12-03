 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 089,50
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Brendan Nelson nommé président de HSBC
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 06:39

HSBC Holdings HSBA.L a annoncé mercredi la nomination de Brendan Nelson à la présidence de son conseil d'administration, en remplacement de Mark Tucker, qui avait annoncé au mois de mai son intention de quitter ses fonctions.

Brendan Nelson assumait les fonctions de président par intérim depuis le 1er octobre.

Cette annonce intervient alors que le directeur général de HSBC, Georges Elhedery, a déclaré hier que Brendan Nelson ne souhaitait pas être nommé président du conseil d'administration du groupe de manière permanente.

"J'ai hâte de continuer à travailler avec le conseil d'administration, Georges (Elhedery) et l'équipe dirigeante dans son ensemble alors que nous remplissons nos objectifs stratégique et financier", a déclaré Brendan Nelson dans un communiqué.

Mark Tucker avait fait part de son intention de démissionner du poste de président du conseil d'administration de HSBC, après avoir passé près de huit ans à la tête de la plus grande banque d'Europe, au mois de mai.

Il occupe les fonctions de président du conseil d'administration de AIA Group 1299.HK depuis le 1er octobre. Mark Tucker avait été directeur général de l'assureur basé à Hong Kong de 2010 à 2017, date à laquelle il avait été nommé président de HSBC.

(Himanshi Akhand, Sneha Kumar, Tommy Reggiori Wilkes, Lawrence White, Selena Li, rédigé par Scott Murdoch; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées

AIA GROUP
8,900 EUR Tradegate 0,00%
AIA GROUP
EUR XETRA 0,00%
AIA GROUP
10,2400 USD OTCBB +0,94%
HSBC HLDG
1 087,600 GBX LSE +0,74%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vol d'un avion airbus (Crédit: Geraud Gordias / Unsplash)
    A suivre aujourd'hui... Airbus
    information fournie par AOF 03.12.2025 08:07 

    (AOF) - Suite à un récent problème de qualité chez un fournisseur de panneaux de fuselage ayant un impact sur le flux de livraison de sa famille A320, Airbus a décidé d'abaisser ses prévisions de livraison d'avions commerciaux pour 2025. Le constructeur aéronautique ... Lire la suite

  • Un logo Zara est visible sur un magasin Zara, une marque d'Inditex, dans le centre de Madrid, en Espagne
    Inditex annonce un bon début pour les ventes d'hiver
    information fournie par Reuters 03.12.2025 08:06 

    Inditex, propriétaire de Zara, a déclaré mercredi que ses ventes avaient augmenté de 10,6% à taux directeur constant au début de son quatrième trimestre, dépassant les attentes des analystes pour la période de novembre qui comprend les ventes cruciales du Black ... Lire la suite

  • Logo de la bourse Euronext près de Paris
    L'Europe vue en hausse prudente, les investisseurs se tournent vers la Fed
    information fournie par Reuters 03.12.2025 08:04 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse prudente mercredi à l'ouverture, dans le sillage léger rebond de Wall Street la veille, les investisseurs recentrant leur attention sur la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) ... Lire la suite

  • Logo Airbus à l'usine Airbus de Saint-Nazaire
    Airbus abaisse son objectif de livraison à environ 790 avions
    information fournie par Reuters 03.12.2025 07:47 

    Airbus a abaissé mercredi son objectif de livraison d'avions commerciaux pour 2025, l'avionneur européen disant désormais anticiper environ 790 livraisons contre environ 820 précédemment. Cette révision intervient alors que le groupe, déjà sous pression après qu’un ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank