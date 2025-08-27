Bread Financial en hausse après avoir dévoilé un programme de rachat de 200 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions de la société de cartes de crédit Bread Financial BFH.N augmentent de 3 %; dernière hausse de 1,3 % à 64,67 $

** BFH dévoile un nouveau plan pour racheter jusqu'à 200 millions de dollars d'actions; pas de date d'expiration pour le programme

** La société a 46,6 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 3 milliards de dollars, selon les données du LSEG

** 6 des 16 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 7 à "conserver" et 3 à "vendre"; PT médian de 69 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action BFH a progressé de 4,6 % depuis le début de l'année