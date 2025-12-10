Braze bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre -

** Les actions de la plateforme d'engagement client Braze

BRZE.O ont bondi de 15% à 35,20 $ avant le marché

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté de 42-43 cents pour l'exercice 26 , contre une fourchette précédente de 41-42 cents

** Le chiffre d'affaires de l'exercice 26 devrait se situer entre 730,5 et 731,5 millions de dollars , contre une prévision précédente de 717 à 720 millions de dollars

** Le chiffre d'affaires de 190,8 millions de dollars réalisé par la société au troisième trimestre dépasse les estimations de 183,6 millions de dollars des analystes - données compilées par LSEG

** Les résultats sont portés par une croissance plus importante du nombre de clients, des augmentations de prix et des renouvellements

** Les 20 sociétés de courtage qui couvrent l'action la considèrent comme "achetée" ou supérieure; l'objectif de cours médian est de 45 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 27% depuis le début de l'année