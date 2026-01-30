Bras de fer avec le Canada, Trump s'en prend à Bombardier
Nouvel épisode dans le bras de fer qui oppose, depuis près d'un an, les Etats-Unis au Canada. Dès son élection, le milliardaire américain avait lancé les hostilités en lorgnant ostentatoirement sur son voisin, imaginant déjà le Canada comme le 51e Etat des USA. Depuis, les relations sont restées très fraiches entre les deux voisins, la Maison-Blanche brandissant régulièrement la menace des droits de douane sur Ottawa.
C'est cette fois Bombardier qui fait les frais de la colère trumpienne : "Nous procédons par la présente à la "décertification" des Bombardier Global Express, ainsi que de tous les aéronefs fabriqués au Canada, jusqu'à ce que Gulfstream, une grande entreprise américaine, soit pleinement certifiée, comme cela aurait dû être le cas depuis de nombreuses années", a assuré le milliardaire.
Il a de surcroît menacé d'imposer au Canada un tarif douanier de 50% sur tout aéronef vendu aux Etats-Unis d'Amérique si, "pour quelque raison que ce soit, cette situation n'était pas immédiatement corrigée".
L'avionneur canadien a sobrement réagi sur son site, rappelant employer plus de 3 000 personnes aux Etats-Unis dans 9 sites importants et créer des milliers d'emplois américains par l'intermédiaire de 2 800 fournisseurs.
"Nos avions, nos installations et nos techniciens sont entièrement certifiés selon les normes de la FAA et sont reconnus dans le monde entier", indique-t-il, ajoutant "espérer que cette situation sera rapidement résolue afin d'éviter un impact significatif sur le trafic aérien et les passagers".
Le titre Bombardier évolue autour des 250 dollars canadiens à Toronto, un sommet inexploré depuis 2002.
