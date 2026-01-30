 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bras de fer avec le Canada, Trump s'en prend à Bombardier
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 13:07

Il a encore frappé ! Dans l'une de ses dernières saillies sur son réseau Truth Social, Donald Trump a annoncé l'annulation de la certification des appareils de l'avionneur canadien Bombardier. Un juste retour de bâton, selon lui, puisqu'il affirme que le Canada a, "illégalement et de manière obstinée, refusé de certifier les jets Gulfstream 500, 600, 700 et 800 - l'un des meilleurs avions jamais construits".

Nouvel épisode dans le bras de fer qui oppose, depuis près d'un an, les Etats-Unis au Canada. Dès son élection, le milliardaire américain avait lancé les hostilités en lorgnant ostentatoirement sur son voisin, imaginant déjà le Canada comme le 51e Etat des USA. Depuis, les relations sont restées très fraiches entre les deux voisins, la Maison-Blanche brandissant régulièrement la menace des droits de douane sur Ottawa.

C'est cette fois Bombardier qui fait les frais de la colère trumpienne : "Nous procédons par la présente à la "décertification" des Bombardier Global Express, ainsi que de tous les aéronefs fabriqués au Canada, jusqu'à ce que Gulfstream, une grande entreprise américaine, soit pleinement certifiée, comme cela aurait dû être le cas depuis de nombreuses années", a assuré le milliardaire.

Il a de surcroît menacé d'imposer au Canada un tarif douanier de 50% sur tout aéronef vendu aux Etats-Unis d'Amérique si, "pour quelque raison que ce soit, cette situation n'était pas immédiatement corrigée".

L'avionneur canadien a sobrement réagi sur son site, rappelant employer plus de 3 000 personnes aux Etats-Unis dans 9 sites importants et créer des milliers d'emplois américains par l'intermédiaire de 2 800 fournisseurs.

"Nos avions, nos installations et nos techniciens sont entièrement certifiés selon les normes de la FAA et sont reconnus dans le monde entier", indique-t-il, ajoutant "espérer que cette situation sera rapidement résolue afin d'éviter un impact significatif sur le trafic aérien et les passagers".

Le titre Bombardier évolue autour des 250 dollars canadiens à Toronto, un sommet inexploré depuis 2002.

Valeurs associées

BOMBARDIER RG-B-SV
247,530 CAD TSX -0,47%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les cercueils des migrants morts deux jours plus tôt après le naufrage de leur embarcation au large de la Calabre, dans le sud de l'Italie, à Steccato di Cutro, Italie, le 28 février 2023 ( AFP / Alessandro SERRANO )
    Des responsables italiens jugés pour un naufrage meurtrier de migrants
    information fournie par AFP 30.01.2026 13:52 

    Le procès de quatre policiers et deux garde-côtes italiens s'est ouvert vendredi à Crotone (sud-est), où ils sont accusés d'être intervenus trop tard pour secourir un bateau de migrants en 2023, dont le naufrage avait causé la mort d'au moins 94 personnes. Cette ... Lire la suite

  • Le prix de l'or dépasse les 5 300 dollars l'once
    Le dollar, l'or, la "tech" et des nouvelles données au menu des investisseurs
    information fournie par Reuters 30.01.2026 13:39 

    Les marchés s'apprêtent à clôturer un mois de janvier difficile pour le dollar, qui s'achemine vers son pire début d'année depuis 2018, et la semaine prochaine s'annonce à nouveau riche en événements susceptibles d'aggraver les turbulences que traverse la devise ... Lire la suite

  • Coupe du monde FIS de ski alpin - Descente féminine
    Ski alpin: La dernière descente féminine avant les JO annulée après la chute de Vonn
    information fournie par Reuters 30.01.2026 13:36 

    La skieuse américaine Lindsey Vonn a chuté vendredi lors de ‍la descente de Crans-Montana (Suisse), la dernière de la Coupe du monde féminine avant les Jeux olympiques de ‌Milan-Cortina, et semblait clairement gênée lorsqu'elle s'est relevée sur ses skis. Les organisateurs ... Lire la suite

  • Kevin Warsh a été désigné vendredi par le président Donald Trump comme son candidat pour diriger la Réserve fédérale américaine, photographié le 10 juillet 2024 à Sun Valley, aux Etats-Unis ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVORK DJANSEZIAN )
    Kevin Warsh, du cercle de Trump aux portes de la Fed
    information fournie par AFP 30.01.2026 13:30 

    Kevin Warsh, désigné vendredi par Donald Trump comme son candidat pour diriger la Réserve fédérale (Fed), s'est érigé ces derniers mois en défenseur des politiques présidentielles et contempteur de la banque centrale am&éricaine, dont il a déjà été l'un des

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank