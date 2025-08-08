Brainstorm Cell Therapeutics Inc devrait afficher une perte de 37 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Brainstorm Cell Therapeutics Inc BCLI.PK devrait afficher un revenu trimestriel inchangé lorsqu'il publiera ses résultats le 14 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Brainstorm Cell Therapeutics Inc est une perte de 37 cents par action.

* La seule note d'analyste disponible sur les actions est "hold".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Brainstorm Cell Therapeutics Inc est de 19,76 $, soit environ 96,8 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 0,64 $

