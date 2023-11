Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bpost: résultats meilleurs qu'attendu au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 11:31









(CercleFinance.com) - bpostgroup a annoncé jeudi soir que ses performances avaient dépassé ses propres attentes au troisième trimestre, malgré la persistance de conditions d'activité jugées défavorables.



L'opérateur postal belge indique que la résistance de ses activités en Belgique, soutenue par d'importants volumes de colis, ainsi que l'amélioration de ses performances en Eurasie ont plus que compensé la pression subie par ses revenus en Amérique du Nord.



Sur le troisième trimestre, le total de ses produits d'exploitation du groupe a atteint 978,5 millions d'euros, en baisse de 4,2% par rapport à l'année dernière, tandis que l'Ebit ajusté s'est accru à 28,1 millions d'euros, contre 26 millions d'euros un an plus tôt.



'Malgré la saisonnalité du troisième trimestre - traditionnellement plus faible compte-tenu des mois estivaux - nous publions une fois de plus de bons résultats, dépassant nos attentes au niveau du groupe', s'est félicité Philippe Dartienne, le directeur général par intérim.



En tenant compte de la provision de 75 millions d'euros liée à rembourser à l'Etat belge pour des surcompensations sur contrats, l'Ebit trimestriel ressort en perte de 50,1 millions d'euros.



Suite à la mise à jour des examens de conformité, bpost se dit toutefois en mesure de rétablir une prévision de résultat, affichant l'objectif de générer un Ebit ajusté supérieur à 240 millions d'euros cette année.



Toutes ces annonces étaient accueillies favorablement, mais sans ferveur, vendredi à la Bourse de Bruxelles où le titre progressait de 1,8% en fin de matinée.





