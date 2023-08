Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bpost: prévisions de nouveau dépassées au 2ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 04/08/2023 à 11:52









(CercleFinance.com) - Le groupe postal belge bpost a annoncé vendredi que ses performances financières avaient de nouveau dépassé les prévisions au deuxième trimestre.



L'opérateur indique que le total des produits d'exploitation a atteint 1.027,6 millions d'euros sur le trimestre écoulé, en léger repli de 0,8% par rapport à celui de l'année dernière.



Son résultat opérationnel (Ebit) ajusté ressort à 68,7 millions d'euros, en baisse de 16,8%.



Dans un communiqué, l'entreprise postale explique que les volumes importants de livraisons de colis en Belgique et à l'international, ainsi que la résilience des revenus issus du courrier, lui ont permis de réaliser un trimestre 'solide' malgré des conditions de marché jugées 'difficiles'.



Alors que ses activités en Belgique et en Eurasie ont bien performé, l'Amérique du Nord fait face actuellement à une conjoncture économique moins favorable, précise le groupe, qui explique que l'attention portée à ses gains de productivité l'aide toutefois à affronter ces 'vents contraires'.



'bpost continue de délivrer des résultats sous-jacents solides, mais le manque de visibilité concernant les enquêtes en cours se poursuit', déplorent ce matin les analystes d'UBS.



Suite aux résultats préliminaires de l'examen de conformité des services fournis à l'Etat belge, bpostgroup avait dû retirer ses prévisions de résultats pour l'exercice 2023, dans l'attente d'une analyse juridique et financière 'plus approfondie'.



Cotée à la Bourse de Bruxelles, l'action bpost grimpait de 5,5% vendredi matin suite à cette publication.





