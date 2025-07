bpost: les filiales Active Ants et Staci s'allient en France information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 14:10









(CercleFinance.com) - bpostgroup a annoncé jeudi que ses deux filiales de logistique Active Ants et Staci allaient unir leurs forces afin de se développer sur le marché français du commerce électronique.



Après plusieurs collaborations réussies au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique, Active Ants va s'implanter à partir de la rentrée sur un site existant de Staci dans la région lyonnaise.



Il est prévu qu'Active Ants accompagne un client dont il s'occupe déjà au Royaume-Uni et en Belgique, dans sa croissance dans l'Hexagone.



L'objectif est de combiner l'alliance entre les applications mécanisées d'Active Ants et les outils digitaux, logistiques et transport sur mesure de Staci.



Active Ants, qui exploite déjà quatre centres logistiques en Europe totalisant plus de 62.000 m2, expédie 10 millions de commandes e-commerce par an.



Staci, qui compte plus de de 90 sites en Asie, Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Pologne, Royaume Uni et Etats-Unis, a réalisé un chiffre d'affaires de 795 millions d'euros en 2024 avec un effectif de 5000 collaborateurs.





