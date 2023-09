bpost: le titre grimpe, les résultats des enquêtes rassurent information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 11:14

(CercleFinance.com) - L'action bpost poursuit sa progression lundi à la Bourse de Bruxelles, où l'opérateur postal belge a su rassurer les investisseurs avec ses derniers commentaires sur les examens de conformité.



Les trois enquêtes - dont les conclusions ont été remises aux services publics - ont mis en évidence un certain nombre de mauvaises pratiques et/ou de risques, reconnaît le groupe dans un communiqué.



bpostgroup dit à ce titre reconnaître 'pleinement' la nécessité d'assumer ses responsabilités et avoir pris proactivement certaines mesures.



Sur la base d'analyses juridiques et économiques, l'entreprise indique avoir comptabilisé une provision de 75 millions d'euros, un montant bien moins élevé que celui qu'anticipait le marché.



En ce qui concerne l'impact d'Ebit négatif, la provision annuelle a été réduite à 10 millions d'euros, contre un chiffre allant de 25 à 50 millions d'euros tel que communiqué au mois d'avril.



En début d'année, bpost avait volontairement lancé trois examens de conformité, suite à l'enquête conduite en 2022 sur la concession pour la livraison de journaux et de magazines en Belgique, notamment concernant le traitement des amendes routières et de la livraison des plaques d'immatriculation.



A 10h50, le titre gagnait plus de 10%. Depuis son plus bas annuel touché en mai, le titre a repris presque 30% de sa valeur.