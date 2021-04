Bpifrance veut secouer la fibre écolo des PME françaises

La banque publique d'investissement organise un "Jour E" à destination des dirigeants de PME et d'ETI, ce mardi 6 avril. Elle espère inciter ces entreprises à entamer ou poursuivre la transformation durable de leur business, quel que soit leur secteur d'activité. Financements, formations, coaching... Plusieurs outils sont à leur disposition pour cela, que Bpifrance a développé depuis le lancement de son plan climat en septembre 2020.

La banque publique d'investissement a décidé de créer un événement digital pour sensibiliser les patrons de PME et d'ETI (entreprises de taille intermédiaire) à la décarbonation de leurs activités. Baptisé le "Jour E", pour environnement, la manifestation qui se tient ce mardi 6 avril, prévoit aussi bien des ateliers pratiques (autoconsommation, numérique durable, verdissement de la flotte de véhicules, etc.), que des témoignages d'entrepreneurs.

Cet événement prend la suite de l'annonce du plan climat de 40 milliards d'euros par Bpifrance et la Banque des territoires en septembre dernier. Bpifrance doit mobiliser la moitié de cette somme d'ici 2024 afin d'opérer la transformation des entreprises françaises. Et doit pour cela susciter les projets de la part des entrepreneurs.

"Notre objectif est de mettre en transition les entreprises sans en exclure aucune. Nous travaillons avec les entreprises de tous les secteurs", explique Anne Guérin, directrice exécutive du financement et du réseau. La banque publique joue sur plusieurs tableaux. Il s'agit aussi bien de prêter de l'argent aux entreprises qui veulent améliorer le bilan écologique de leurs activités, que d'investir dans de nouvelles technologies vertes, ou encore d'accompagner et de former les entrepreneurs à la transition écologique.

2 milliards d'euros de prêts aux renouvelables

En 2020, la banque publique a ainsi octroyé une cinquantaine de prêts verts et une centaine de prêts économies d'énergies. Ces prêts sur une durée longue permettent de financer des dispositifs permettant de verdir l'activité d'une entreprise. Il peut s'agir aussi bien de la mise en place d'une unité de broyage pour le recyclage des déchets, que des moyens de reconditionnement de matériel électronique, ou encore de nettoyage de gravats en vue du recyclage dans le BTP. Elle a par ailleurs engagé près de 2 milliards d'euros de prêt pour financer les énergies renouvelables.

En parallèle, Bpifrance a investi dans le capital de start-up développant des solutions vertes, avec pour ambition de les faire grandir et de développer de nouvelles industries. "C'est ce que nous avons fait avec la société Ynsect que nous portons depuis son démarrage", remarque Anne Guérin. Ynsect développe un système de production de farines à base de vers Molitor à destination de l'alimentation animale et prévoit d'ouvrir sa première usine dans les prochains mois. En tout, Bpifrance a investi plus de 100 millions d'euros en 2020 dans une trentaine de "greentechs".

La communauté du coq vert

La banque publique mise également sur sa capacité de coaching des entrepreneurs pour les inciter à verdir leurs PME. Elle devrait lancer en fin d'année un nouvel accélérateur, sorte de formation intense sur plusieurs mois, pour accompagner une trentaine de PME sur la voie de la décarbonation de leurs activités. Elle propose par ailleurs des diagnostics environnementaux, notamment le "diag éco-flux" avec l'Ademe, un programme d'un an qui fournit un plan d'action pour réaliser des économies d'énergies, d'eau ou encore de matière.

Ces entreprises accompagnées par la banque publique se réunissent enfin sous une bannière commune, la communauté du "coq vert". Elles sont aujourd'hui 300 à se rencontrer régulièrement pour échanger sur les différents moyens de rendre son entreprise plus durable. Bpifrance espère atteindre 1000 membres à la fin de l'année.

Arnaud Dumas, @ADumas5