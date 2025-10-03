 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 061,11
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bpifrance détient moins de 5% des votes de Abionyx Pharma:
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 15:11

Bpifrance, établissement public à caractère industriel et commercial, a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 29 septembre 2025, le seuil de 5% des droits de vote de la société Abionyx Pharma et détenir, indirectement par l'intermédiaire de Bpifrance Participations, 4,32% du capital et 3,54% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte de l'annulation de droits de vote double Abionyx Pharma résultant de la mise au porteur d'actions Abionyx Pharma.

Valeurs associées

ABIONYX PHARMA
3,4400 EUR Euronext Paris +0,15%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank