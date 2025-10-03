Bpifrance détient moins de 5% des votes de Abionyx Pharma:
Ce franchissement de seuil résulte de l'annulation de droits de vote double Abionyx Pharma résultant de la mise au porteur d'actions Abionyx Pharma.
