Bpifrance a effectué sa première émission obligataire en livres sterling

PARIS, 24 janvier (Reuters) - La banque française publique d'investissement Bpifrance a annoncé vendredi avoir fait son entrée sur le marché obligataire sterling avec une émission de 250 millions de livres (296 millions d'euros). Cette transaction, la première libellée en livres, a été réalisée jeudi et a été très largement sursouscrite, précise Bpifrance dans un communiqué. Elle portait sur des obligations arrivant à échéance en juillet 2022 avec un rendement de 0,75%. (Simon Carraud et Henri-Pierre André)

