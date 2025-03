BPCE: réaffirme son engagement dans le secteur de la Défense information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 14:19









(CercleFinance.com) - Le Groupe réaffirme son engagement dans le financement des entreprises du secteur de la Défense en France.



Le groupe indique participer activement au soutien à la base industrielle et technologique de défense (BITD) et a multiplié par 2,5 ses engagements au secteur (à hauteur de 7,3 MdsE) et par plus de 7 son appui à l'exportation de matériels français (à plus de 1,2 MdsE) sur les trois dernières années.



Pour Nicolas Namias, président du directoire de BPCE : ' Financer les équipements et infrastructures essentiels du pays est notre métier. Avec toutes ses entreprises, notamment les Banques Populaires, les Caisses d'Epargne et Natixis, le Groupe BPCE contribue déjà à hauteur de 20 % au financement du secteur de la Défense en France et s'engage à intensifier encore son soutien aux entreprises de la BITD, grands donneurs d'ordres comme PME et ETI'.



'Nous déployons pour cela des solutions et offres adaptées, à la fois en matière de financement, notamment des besoins de trésorerie, et d'investissement dans les fonds propres de ces entreprises' rajoute Nicolas Namias.





