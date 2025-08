BPCE publie un résultat net en hausse de 21 % au 2e trimestre, guidance confirmée information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 18:04









(Zonebourse.com) - Le Groupe BPCE a enregistré au deuxième trimestre 2025 un résultat net part du groupe de 976 MEUR, en progression de 21 % sur un an (+25 % hors surtaxe exceptionnelle). Cette performance s'appuie sur une forte croissance du produit net bancaire (+12 %, à 6,3 MdEUR) et une amélioration sensible du coefficient d'exploitation, en baisse de 4,2 points à 66,3 % : ce ratio mesurant le poids des charges sur les revenus, sa baisse reflète un gain d'efficacité dans la gestion des coûts.



Le résultat brut d'exploitation s'établit à 2 011 MEUR, en hausse de 24 %, tandis que le coût du risque reste stable à 559 MEUR.



Tous les métiers contribuent à cette dynamique. La Banque de proximité et Assurance affiche une croissance de 13 % de ses revenus au T2, portée par un rebond de la marge nette d'intérêt et une solide activité commerciale.



Le pôle Global Financial Services progresse de 6 %, avec des revenus records dans la Banque de Grande Clientèle (+10 %, à 1,25 MdEUR). Natixis IM enregistre une collecte nette de 22 MdEUR sur le semestre.



'Les résultats du T2 illustrent la très bonne performance organique de nos métiers, obtenue avec une gestion rigoureuse des charges' souligne Nicolas Namias, président du directoire. Et d'ajouter que l'acquisition en cours de novobanco, quatrième banque portugaise, marque une étape stratégique vers l'internationalisation du groupe.



Le ratio CET1 atteint 16,3 % à fin juin, tandis que le LCR ressort à 143 %, confirmant la solidité du bilan.



Dans ces conditions, la guidance pour 2025 est confirmée, en ligne avec les objectifs du plan 'Vision 2030'.





