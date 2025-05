BPCE : 7 milliards d’euros de collecte au premier trimestre en gestion d’actifs

(AOF) - BPCE a fait état hier soir d'une collecte de 7 milliards d'euros au premier trimestre en gestion d'actifs, " principalement grâce aux produits fixed income de Loomis Sayles et DNCA ". Les actifs sous gestion ont ainsi atteint 1 260 milliards d'euros à fin mars 2025. Les revenus de la gestion d’actifs ont augmenté de 1% sur un an grâce à des actifs sous gestion moyens plus élevés (+ 8% sur un an) en partie neutralisés par des niveaux de taux de marges inférieurs compte tenu de la part croissante du fixed income dans le mix produit.

Le produit net bancaire du pôle gestion d'actifs et de fortune a augmenté de 3% à 856 millions d'euros et le résultat avant impôt a progressé de 4% à 170 millions d'euros.