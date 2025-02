BP veut "repenser fondamentalement" sa stratégie après un bénéfice réduit de 97% en 2024

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRUCE BENNETT )

Le géant pétrolier britannique BP, aux performances en berne par rapport aux autres majors pétrolières et qui a publié mardi un bénéfice réduit de 97% en 2024, a annoncé vouloir "repenser fondamentalement" sa stratégie.

Le bénéfice net part du groupe est ressorti à 381 millions de dollars l'an dernier, contre 15,2 milliards un an plus tôt, plombé notamment par la baisse des marges de raffinage, des dépréciations d'actifs et des effets comptables défavorables.

BP "a posé en 2024 les bases de (sa) croissance" en remodelant son portefeuille et en réduisant ses coûts et "nous prévoyons désormais de repenser fondamentalement notre stratégie", notamment pour améliorer les retours aux actionnaires, a assuré son directeur général Murray Auchincloss.

"Ce sera une nouvelle direction pour BP", qui sera dévoilée lors d'une journée dédiée aux investisseurs le 26 février, a précisé le patron dans un communiqué.

BP est sous pression d'investisseurs activistes, qui plaident pour des changements importants de stratégie: c'est notamment le cas du fonds Bluebell, qui appelle depuis plus d'un an le groupe à revoir à la baisse ses ambitions jugées "irrationnelles" sur les énergies propres.

Lundi, des informations de presse faisant état d'une prise de participation "significative" du fonds d'investissement activiste Elliott Management avaient fait bondir de plus de 7% le titre de BP à la Bourse de Londres.

Les investisseurs hésitaient mardi et le cours de l'action oscillait autour de l'équilibre peu après l'ouverture.

Le cours de bourse de BP est à la traîne par rapport à ceux de ses rivaux, notamment américains. Or le fonds Elliott est connu pour demander des changements stratégiques au sein des groupes dans lesquels il investit.

BP avait déjà prévenu en janvier qu'il s'attendait à un recul de la production de pétrole au dernier trimestre de 2024, mettant en garde, là encore, contre les marges "plus faibles" de son activité de raffinage.

Son résultat est aussi pénalisé par une charge comptable liée à l'évolution des prix du gaz naturel liquéfié (GNL).

Mais la production de pétrole et de gaz a augmenté de 2% sur l'ensemble de 2024.

Son bénéfice hors éléments exceptionnels, indicateur le plus suivi par les marchés, a reculé lui aussi l'an dernier, mais dans une moindre mesure: il a perdu un tiers, à 8,9 milliards de dollars. Son chiffre d'affaires a baissé de 9% à 194,6 milliards de dollars.

BP, a augmenté le dividende de 10% et procédé à des rachats d'actions d'un montant de 7 milliards de dollars en 2024. Le groupe dit mardi avoir l'intention de procéder à un rachat d'actions de 1,75 milliard avant la publication des résultats du premier trimestre.