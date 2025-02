bp: protocole d'accord avec le groupe indien ONGC information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 16:10









(CercleFinance.com) - bp a annoncé lundi la signature d'un protocole d'accord avec le groupe indien ONGC en vue d'étudier des pistes de collaboration dans l'exploration et la production, le trading et d'autres métiers de l'énergie, en Inde comme à l'international.



Les deux sociétés disent vouloir partager, entre autres, leurs expertises en matière de développement de projets en eaux profondes, voire en ce qui concerne l'extension de la durée de vie des champs les plus matures d'ONGC.



L'objectif doit également consister à déposer des demandes en commun dans le cadre du programme indien de licence d'ouverture des zones (Open Acreage Licensing Program - OALP), qui porte sur des zone non allouées du territoire.



Le protocole d'accord, valable pour une durée de trois ans, a été conclu aujourd'hui à l'occasion du salon 'India Energy Week' qui se tient actuellement à New Delhi.



On estime qu'ONGC contribue aujourd'hui à 63% de la production indienne de pétrole et de gaz.





