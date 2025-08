bp met en service l'extension Argos dans le Golfe du Mexique information fournie par Cercle Finance • 04/08/2025 à 15:00









(Zonebourse.com) - bp annonce le démarrage du projet d'extension sud-ouest d'Argos, sa cinquième mise en production majeure en 2025, situé dans le Golfe du Mexique. Le raccordement sous-marin à trois puits, à environ huit kilomètres de la plateforme existante, ajoute vingt mille barils équivalent pétrole par jour en production annuelle moyenne de pointe.



La première production a été atteinte en seulement vingt-cinq mois après la découverte, soit sept mois d'avance, établissant un nouveau record interne. Cette réalisation s'inscrit dans la stratégie de croissance amont de bp et marque le début d'un cycle d'expansion en eaux profondes aux États-Unis.



Le groupe prévoit encore deux projets majeurs d'ici 2027, ainsi que la mise en service de la plateforme Kaskida en 2029.



bp détient 60,5 % du projet aux côtés de Woodside Energy (23,9 %) et Union Oil (15,6 %, groupe Chevron).





