bp: l'ancien patron de Devon Energy va rejoindre le conseil information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 09:47









(CercleFinance.com) - bp a annoncé vendredi la nomination en tant qu'administrateur de David Hager, l'ancien directeur général du groupe énergétique américain Devon Energy, avec prise d'effet prévue le 2 juin.



Helge Lund, le président du conseil d'administration de bp, a expliqué que David Hager allait apporter à l'instance sa vaste connaissance du métier de l'amont pétrolier et gazier aux Etats-Unis.



'Sa vision stratégique, combinée à son expérience dans l'obtention de résultats opérationnels et en termes d'efficacité du capital, constituera un atout pour le conseil', a-t-il souligné.



David Hager avait occupé entre 2015 et 2021 le poste de directeur général de Devon Energy, avant d'en présider le conseil d'administration de 2021 à 2023.



Il avait démarré sa carrière au sein du secteur en 1979 en tant que simple géophysicien.





Valeurs associées BP 360,600 GBX LSE +0,73%