bp: des résultats en nette baisse au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 09:52









(CercleFinance.com) - bp publie un bénéfice au coût de remplacement (RC) sous-jacent de 1,17 milliard de dollars au titre des trois derniers mois de 2024, contre 2,27 milliards pour le trimestre précédent, une baisse qui reflète entre autres la faiblesse des marges de raffinage réalisées.



Le groupe énergétique britannique pointe aussi 'une incidence plus élevée des activités de révisions, la baisse saisonnière des volumes de clients et des marges sur les carburants, ainsi qu'une hausse de la charge sous-jacente corporate et des autres activités'.



'En 2024, nous avons remodelé notre portefeuille -en approuvant de nouveaux projets majeurs et en concentrant nos investissements à faible émission de carbone- et fait de grands progrès dans la réduction des coûts', souligne son CEO Murray Auchincloss.



En termes de distributions aux actionnaires, bp fait part d'un dividende par action ordinaire de huit cents, ainsi que de son intention de racheter des actions pour 1,75 milliard de dollars d'ici à sa prochaine publication trimestrielle.





