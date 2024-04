Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bp: des changements dans l'équipe de direction information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 09:58









(CercleFinance.com) - bp va simplifier sa structure organisationnelle et annonce des changements dans l'équipe de direction.



bp continuera d'avoir trois activités - production et opérations, gaz et énergie à faible émission de carbone et clients et produits - grâce au commerce et au transport maritime.



L'organisation actuelle sera désormais soutenu par cinq fonctions : finance ; technologie ; stratégie, durabilité et entreprises ; les gens et la culture ; et le juridique.



' Ces changements réduiront la complexité de la chaîne hiérarchique. L'équipe de direction de BP sera réduite à dix membres. La structure de reporting financier de BP reste inchangée ' indique le groupe.



William Lin, qui dirigeait auparavant les régions, les entreprises et les solutions, dirigera désormais les activités de gaz et d'énergie à faible émission de carbone. Emeka Emembolu dirigera la fonction technologique de bp.



Murray Auchincloss, DG de bp, a déclaré : ' nous devons agir en tant qu'entreprise plus simple, plus ciblée et à plus forte valeur ajoutée. Ces changements nous aideront à y parvenir, en réduisant la complexité au sein de bp, en permettant à notre équipe de se concentrer sur la réalisation de nos priorités et en augmentant la valeur de bp. '





