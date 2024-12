bp: création de la nouvelle coentreprise Arcius Energy information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 09:04









(CercleFinance.com) - bp et XRG ont annoncé avoir finalisé le bouclage financier et finalisé la création de leur nouvelle coentreprise et plateforme internationale de gaz naturel - Arcius Energy.



Arcius Energy est détenue à 51 % par bp et à 49 % par XRG, la société d'investissement d'ADNOC. Arcius Energy se concentrera initialement sur le développement d'actifs gaziers en Égypte.



Arcius Energy se concentrera sur la croissance du gaz naturel pour répondre à la demande régionale croissante tout en soutenant la sécurité énergétique et le développement économique de l'Égypte.



'La nouvelle coentreprise combinera les solides capacités techniques et les antécédents de développement éprouvés des deux partenaires dans le but de développer un portefeuille de gaz hautement compétitif' indique le groupe.





