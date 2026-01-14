 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

bp annonce de lourdes charges de dépréciations pour son 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 09:06

A l'occasion d'un point d'activité, bp indique que ses résultats du 4e trimestre 2025 devraient inclure des charges ajustées après impôts liés aux dépréciations, dans une fourchette de 4 à 5 milliards de dollars, principalement liées à ses activités de transition.

"Ces charges sont principalement attribuables au segment du gaz et de l'énergie à faible émission de carbone et sont exclus du bénéfice sous-jacent du coût de remplacement", précise le géant pétro-gazier britannique.

Concernant sa production en amont, bp s'attend à une stabilité globale au 4e trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, avec une production globalement stable en production et opérations pétrolières et plus faible en gaz et énergie à faible émission de carbone.

En termes de réalisations, le groupe anticipe des impacts négatifs de 0,2 à 0,4 MdUSD dans le segment production et opérations pétrolières, ainsi que de 0,1 à 0,3 MdUSD dans le segment gaz et énergie bas carbone.

Enfin, bp estime que sa dette nette à la fin du 4e trimestre devrait se situer entre 22 et 23 MdsUSD, contre 26,1 MdsUSD trois mois plus tôt, avec les recettes provenant des cessions d'environ 3,5 MdsUSD.

Valeurs associées

BP
431,675 GBX LSE -1,20%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank