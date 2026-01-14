bp annonce de lourdes charges de dépréciations pour son 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 09:06
"Ces charges sont principalement attribuables au segment du gaz et de l'énergie à faible émission de carbone et sont exclus du bénéfice sous-jacent du coût de remplacement", précise le géant pétro-gazier britannique.
Concernant sa production en amont, bp s'attend à une stabilité globale au 4e trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, avec une production globalement stable en production et opérations pétrolières et plus faible en gaz et énergie à faible émission de carbone.
En termes de réalisations, le groupe anticipe des impacts négatifs de 0,2 à 0,4 MdUSD dans le segment production et opérations pétrolières, ainsi que de 0,1 à 0,3 MdUSD dans le segment gaz et énergie bas carbone.
Enfin, bp estime que sa dette nette à la fin du 4e trimestre devrait se situer entre 22 et 23 MdsUSD, contre 26,1 MdsUSD trois mois plus tôt, avec les recettes provenant des cessions d'environ 3,5 MdsUSD.
Valeurs associées
|431,675 GBX
|LSE
|-1,20%
