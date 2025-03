bp: accord ratifié avec le gouvernement irakien information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 14:10









(CercleFinance.com) - bp fait part de la ratification finale avec le gouvernement irakien, lors d'une réunion à Bagdad, de son contrat d'investissement dans le redéveloppement de plusieurs champs pétroliers géants à Kirkouk, dans le nord de l'Irak.



Le contrat entre North Oil Company (NOC), North Gas Company (NGC) et bp comprend la réhabilitation et le réaménagement des champs, couvrant le pétrole, le gaz, l'électricité et l'eau, avec un potentiel d'investissement dans l'exploration.



La major britannique travaillera désormais sous la direction du gouvernement à la mise en place d'un nouvel opérateur regroupant du personnel de la NOC et de la NGC, ainsi que des détachés de bp, pour préparer les premières étapes du développement.



L'accord porte sur une phase initiale qui comprend une production de pétrole et de gaz de plus de trois milliards de barils d'équivalent pétrole. L'ensemble des ressources du contrat et des environs représenteraient jusqu'à 20 milliards de barils d'équivalent pétrole.





