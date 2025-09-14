 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Boxe - Crawford conquiert Alvarez et devient champion incontesté des poids super-moyens
information fournie par Reuters 14/09/2025 à 08:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Terence Crawford a remporté une victoire unanime sur Saul "Canelo" Alvarez, devenant ainsi le champion incontesté des super-moyens, lors d'un combat palpitant au Allegiant Stadium de Las Vegas, samedi.

Crawford a donné le rythme dès le début avec une démonstration mesurée qui a mis en évidence son incroyable vitesse de main et son jeu de jambes précis. Les juges ont noté le combat 116-112, 115-113 et 115-113 en faveur de l'Américain.

Alvarez et Crawford ayant tous deux été reconnus comme les meilleurs boxeurs au monde dans le passé, le combat promettait d'être une classe de maître de la boxe.

Les deux hommes ont livré un combat divertissant qui a tenu en haleine les plus de 70 000 personnes présentes et les millions de téléspectateurs de Netflix tout au long des 12 rounds du combat.

Crawford, ancien champion incontesté des poids welters légers et des poids welters, ainsi que champion du monde des quatre divisions, a gagné deux catégories de poids pour le combat.

Lors de la pesée de vendredi, il a atteint le poids record de 167,5 livres (75,98 kg), soit exactement le même que celui d'Alvarez, mais cette augmentation n'a pas semblé affecter sa mobilité.

Conscient de la puissance supérieure de son adversaire, Crawford a été le meilleur boxeur pendant la majeure partie du combat et a neutralisé l'attaque d'Alvarez grâce à un jeu d'équilibre périlleux.

Le boxeur de 37 ans a maintenu sa distance tout en se mettant à l'abri du danger et en assénant des rafales de coups à son adversaire. L'assaut d'attrition du boxeur plus petit a mis Alvarez sur le reculoir.

Le champion mexicain s'est connecté à quelques coups de corps en début de combat, mais après avoir été surclassé pendant toute la première moitié, il a jeté la prudence au vent et a répliqué avec une force brute à la recherche d'un knock-out.

Ce knock-out n'est jamais venu.

Au contraire, Crawford n'a fait que gagner en confiance, en exécutant des combinaisons dévastatrices et en absorbant avec résilience tous les coups qui passaient au travers de sa garde. Il a amélioré son record à 42-0 (31 KOs) et a maintenu sa remarquable série d'invincibilité.

