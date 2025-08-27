 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Box relève ses objectifs annuels
information fournie par AOF 27/08/2025 à 14:37

(AOF) - Box a relevé ses objectifs annuels après avoir signé un solide deuxième trimestre lors duquel le bpa se situe à 33 cents, là où les prévisions ciblaient 2 cents. Le chiffre d'affaires de la société spécialisée dans le partage de fichiers et de collaboration en ligne atteint 294 millions de dollars sur la période, en croissance de 9%. Le consensus était de 290,8 millions de dollars.

La société s'attend maintenant à des revenus annuels de l'ordre de 1,17 à 1,175 milliard de dollars, contre une prévision précédente de 1,165 à 1,17 milliard de dollars.

Box vise également un bpa annuel compris entre 1,26 et 1,28 dollar, contre une prévision précédente de 1,22 à 1,26 dollar.

