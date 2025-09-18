 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Bouygues Telecom prolonge son partenariat avec le Crédit Mutuel
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 09:15

Crédit Mutuel Alliance Fédérale et Bouygues Telecom annoncent un renouvellement de leur partenariat stratégique dans l'univers des services télécoms fixes et mobiles pour une durée de 5 ans, soit jusqu'en 2030.

Cet accord de long terme s'accompagne du lancement de nouvelles offres de rentrée fibre et 5G disponibles dans plus de 4000 caisses et agences de Crédit Mutuel et du CIC, pour équiper les familles et les professionnels à petit prix.

'Cet accord renouvelé permettra de nourrir notre stratégie multiservices aux services de nos sociétaires et clients', explique Eric Petitgand, le directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

'Ce partenariat de long terme rend nos offres et services encore plus accessibles grâce au maillage territorial de deux grands réseaux bancaires de proximité', ajoute Benoît Torloting, le directeur général de Bouygues Telecom.

BOUYGUES
37,4600 EUR Euronext Paris +0,94%
