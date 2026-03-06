 Aller au contenu principal
Bouygues : s'enfonce brutalement sous 38,5E
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 13:20

Bouygues s'enfonce brutalement sous 38,5E, c'est à dire le niveau de l'ex-"gap" du 10 février : le titre venait de doubler de valeur par rapport au plancher de décembre 2024 (27,5E) , de prendre 50% depuis juillet 2025.
L'enfoncement de la MM50 qui gravite vers 47,5E devrait précéder le comblement du "gap" des 46,70E du 5 février, puis un test de la MM100 vers 45E.
Bouygues sera alors presque au contact du support crucial des 44E du 19 décembre 2025 au 23 janvier 2025.

Valeurs associées

BOUYGUES
48,3700 EUR Euronext Paris -2,26%
