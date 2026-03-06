Bouygues : s'enfonce brutalement sous 38,5E
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 13:20
L'enfoncement de la MM50 qui gravite vers 47,5E devrait précéder le comblement du "gap" des 46,70E du 5 février, puis un test de la MM100 vers 45E.
Bouygues sera alors presque au contact du support crucial des 44E du 19 décembre 2025 au 23 janvier 2025.
Valeurs associées
|48,3700 EUR
|Euronext Paris
|-2,26%
A lire aussi
-
L'islamologue Tariq Ramadan en état de comparaître à son procès pour viols, selon une expertise médicale
L'islamologue Tariq Ramadan "peut comparaître devant la cour criminelle départementale de Paris" qui doit le juger pour viols, selon un rapport rendu vendredi par deux médecins désignés par la justice française pour évaluer l'état de santé de l'accusé, absent depuis ... Lire la suite
-
Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, qui est entrée vendredi dans son septième jour : - Le porte-avions français Charles de Gaulle est entré en Méditerranée Le porte-avions Charles de Gaulle, envoyé par la France au Moyen-Orient pour ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, secteur de l'énergie) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,58% pour le Dow Jones .DJI , de 0,59% pour ... Lire la suite
-
Le 6 mars 2026 Depuis le début du conflit en Iran, le CAC 40 a perdu plus de 6%, même chose pour l'indice Eurostoxx 50. En dépit des succès rapides obtenus par la coalition américano-israélienne, les gardiens de la révolution islamiste sont parvenus à étendre les ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer