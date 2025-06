Bouygues : retombe sous les 37E, les 34,5E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 17:47









(CercleFinance.com) - Bouygues retombe sous 37E et enfonce l'ex-plancher des 37,2E des 5 et 13 mai.

Le titre semble bien parti pour retracer le double support des 34,3/34,5E des 7 et 9 avril dernier... dans le cadre d'un scénario qui resterait haussier moyen terme.





Valeurs associées BOUYGUES 36,9100 EUR Euronext Paris -2,95%