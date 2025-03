Bouygues: résultat net part du Groupe de 1 058 ME en 2024 information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 07:48









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires annuel s'établit à 56,8 milliards d'euros, en croissance de 1% par rapport à 2023, portée essentiellement par Bouygues Construction et Equans. À périmètre et change constants, le chiffre d'affaires augmente également de 1% sur un an.



Le carnet de commandes des activités de construction s'inscrit à un niveau record de 32,2 MdE.



Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) ressort à 2 535 millions d'euros, soit une progression de 124 millions d'euros sur un an.



'Cette amélioration est largement portée par Equans, dont le ROCA progresse de 135 millions d'euros sur la période, et dans une moindre mesure par Bouygues Construction dont le ROCA progresse de 45 millions d'euros sur la période' indique le groupe.



Le résultat net part du Groupe s'élève à 1 058 millions d'euros, en progression de 18 millions d'euros sur un an.





