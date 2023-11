Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues: nouvelle directrice déléguée à la Fondation TF1 information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 15:24









(CercleFinance.com) - Le groupe Bouygues fait savoir que depuis le 7 novembre, Christelle Chiroux occupe la fonction de directrice déléguée

de la Fondation d'entreprise TF1.



À ce titre, Christelle Chiroux a la responsabilité de définir les missions et d'animer les activités de la Fondation TF1.



Elle est rattachée à Valérie Languille, directrice générale adjointe du groupe TF1 en charge des Relations Humaines et RSE.



En parallèle de cette nouvelle fonction, Christelle conserve son rôle de Directrice adjointe au sein de la direction de l'Information sous la responsabilité de Thierry Thuillier, directrice générale adjointe du groupe TF1 en charge de l'information.







