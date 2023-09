Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues: nouveau contrat pour le métro de Hong Kong information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 08:50









(CercleFinance.com) - Bouygues Construction indique que ses filiales Dragages Hong Kong et Bouygues Travaux Publics ont récemment remporté le contrat d'extension de la ligne Tung Chung du métro de Hong Kong, d'un montant de 3,9 milliards de dollars hongkongais (468 millions d'euros).



Ce contrat, le quatrième réalisé par Bouygues Construction pour MTR Corporation Limited -l'exploitant du métro de Hong Kong-, prévoit l'extension de la ligne vers l'ouest de l'île de Lantau, un quartier en plein développement.



Plus précisément, le projet prévoit la réalisation d'un tunnel de 1,3 kilomètre ainsi que la création d'une nouvelle station, 'Tung Chung West', qui deviendra le nouveau terminus de la ligne et devra respecter l'environnement naturel à proximité.





