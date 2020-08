Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues livre une perte opérationnelle courante plus faible que prévu au 1er semestre Reuters • 27/08/2020 à 08:59









BOUYGUES LIVRE UNE PERTE OPÉRATIONNELLE COURANTE PLUS FAIBLE QUE PRÉVU AU 1ER SEMESTRE PARIS (Reuters) - Le groupe industriel diversifié Bouygues a fait état jeudi d'une perte opérationnelle courante moins élevée qu'attendu au premier semestre, au cours duquel la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus a lourdement pénalisé ses ventes. La perte opérationnelle courante du groupe s'est établie à 132 millions d'euros au premier semestre, en recul de 585 millions d'euros par rapport aux six premiers mois de 2019, un écart "totalement lié à l'impact de la COVID-19 estimé à -650 millions d'euros sur le premier semestre", est-il précisé dans un communiqué. Cette perte s'avère bien inférieure à la prévision médiane de 336 millions d'euros livrée par neuf analystes et compilée par Bouygues. Le groupe, qui avait renoncé à ses objectifs financiers pour 2020 en avril, n'a pas livré de nouvelles prévisions. Il a cependant précisé qu'il renouerait avec une "rentabilité significative" au second semestre, tout en restant sous les niveaux constatés un an plus tôt. (Mathieu Rosemain, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +2.24% COLAS Euronext Paris +0.86%