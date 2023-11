Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues: l'AMF appose son visa à l'OPA sur Colas information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 10:22









(CercleFinance.com) - Bouygues a annoncé lundi avoir obtenu le visa de l'AMF pour son offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire sur Colas, une opération il avait initialement officialisée au mois de septembre.



Dans le cadre de la simplification de sa structure capitalistique, Bouygues avait manifesté son intention de déposer de déposer une OPA sur les titres Colas qu'il ne détient pas à un prix de 175 euros par action.



Pour l'heure, le conglomérat détient 96,8% du capital et 98% des droits de vote de sa filiale de construction routière.



L'OPA ayant été déclarée conforme par l'AMF, l'offre sera ouverte pour une période de 10 jours de négociation, après quoi sera mise en oeuvre une procédure de retrait obligatoire.





Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris -0.29%