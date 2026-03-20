Bouygues, HDF Energy, Samse, Valbiotis... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Bouygues

Colas, filiale de Bouygues, indique avoir signé un protocole d'accord pour l'acquisition des activités de construction routière et de recyclage du groupe Frauenrath, une opération qui serait sa première acquisition routière en Allemagne. En profitant d'une présence dans deux Länder, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la Saxe, Colas explique qu'il bénéficiera d'un marché allemand porteur, soutenu par le gouvernement, qui y a annoncé des budgets substantiels pour les infrastructures.

Dolfines

Dans le cadre du renforcement et de la structuration de son dispositif international, Dolfines annonce la transformation de sa succursale Dolfines Abu Dhabi en filiale. Cette filiale est désormais enregistrée aux Emirats arabes unis sous sa nouvelle dénomination, Dolfines Gulf Consultancy LLC. Cette évolution traduit la volonté du groupe de doter ses opérations régionales d'une identité juridique et commerciale pleinement adaptée aux exigences du marché du Golfe.

HDF Energy

Hydrogène de France (HDF Energy), développeur de grandes infrastructures hydrogène et fabricant de piles à combustible de forte puissance, a présenté des annuels fortement impactés par l'évolution du dollar américain et des devises qui lui sont liées. La perte sur l'exercice 2025 s'établit à 5,7 MEUR, contre une perte de 10,9 MEUR en 2024.La trésorerie du groupe demeure saine à 33,5 MEUR au 31 décembre 2025 (contre 39,2 MEUR au 31 décembre 2024) après prise en compte d'un investissement pour l'exercice 2025 de 3,5 MEUR relatif à la construction de l'usine de Blanquefort et du centre d'excellence et d'essais.

Samse

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Samse atteint 1 925 millions d'euros sur l'exercice 2025, quasiment stable par rapport à 2024 en données publiées. A périmètre comparable, il s'inscrit en repli de 5,8 % compte tenu de l'entrée dans le périmètre, au 1er mai 2024, des enseignes VM Matériaux, LNTP et Cominex. Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) du groupe s'élève à 34,2 MEUR en baisse de 18 MEUR comparé à l'année 2024. Le résultat net part du groupe s'établit à 25,6 MEUR contre 26,3 MEUR en 2024.

Valbiotis

Le laboratoire spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires a annoncé le début de ses opérations en Asie, en ligne avec le calendrier prévu dans le cadre de l'accord stratégique signé avec le groupe chinois Aika à la mi-novembre 2025.