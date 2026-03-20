 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bouygues, HDF Energy, Samse, Valbiotis... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 20/03/2026 à 08:24

(AOF) - Bouygues

Colas, filiale de Bouygues, indique avoir signé un protocole d'accord pour l'acquisition des activités de construction routière et de recyclage du groupe Frauenrath, une opération qui serait sa première acquisition routière en Allemagne. En profitant d'une présence dans deux Länder, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et la Saxe, Colas explique qu'il bénéficiera d'un marché allemand porteur, soutenu par le gouvernement, qui y a annoncé des budgets substantiels pour les infrastructures.

Dolfines

Dans le cadre du renforcement et de la structuration de son dispositif international, Dolfines annonce la transformation de sa succursale Dolfines Abu Dhabi en filiale. Cette filiale est désormais enregistrée aux Emirats arabes unis sous sa nouvelle dénomination, Dolfines Gulf Consultancy LLC. Cette évolution traduit la volonté du groupe de doter ses opérations régionales d'une identité juridique et commerciale pleinement adaptée aux exigences du marché du Golfe.

HDF Energy

Hydrogène de France (HDF Energy), développeur de grandes infrastructures hydrogène et fabricant de piles à combustible de forte puissance, a présenté des annuels fortement impactés par l'évolution du dollar américain et des devises qui lui sont liées. La perte sur l'exercice 2025 s'établit à 5,7 MEUR, contre une perte de 10,9 MEUR en 2024.La trésorerie du groupe demeure saine à 33,5 MEUR au 31 décembre 2025 (contre 39,2 MEUR au 31 décembre 2024) après prise en compte d'un investissement pour l'exercice 2025 de 3,5 MEUR relatif à la construction de l'usine de Blanquefort et du centre d'excellence et d'essais.

Samse

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Samse atteint 1 925 millions d'euros sur l'exercice 2025, quasiment stable par rapport à 2024 en données publiées. A périmètre comparable, il s'inscrit en repli de 5,8 % compte tenu de l'entrée dans le périmètre, au 1er mai 2024, des enseignes VM Matériaux, LNTP et Cominex. Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) du groupe s'élève à 34,2 MEUR en baisse de 18 MEUR comparé à l'année 2024. Le résultat net part du groupe s'établit à 25,6 MEUR contre 26,3 MEUR en 2024.

Valbiotis

Le laboratoire spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires a annoncé le début de ses opérations en Asie, en ligne avec le calendrier prévu dans le cadre de l'accord stratégique signé avec le groupe chinois Aika à la mi-novembre 2025.

Valeurs associées

BOUYGUES
49,2500 EUR Euronext Paris 0,00%
HYDROGENE DE FRANCE
3,5700 EUR Euronext Paris 0,00%
SAMSE
120,500 EUR Euronext Paris 0,00%
VALBIOTIS
0,9600 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 20/03/2026 à 08:24:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Hellmann's, une marque d'Unilever, dans un magasin de New York
    Unilever discute avec McCormick d'une cession de son activité alimentaire
    information fournie par Reuters 20.03.2026 08:37 

    Unilever a ‌déclaré vendredi être en discussions avec la société ​américaine McCormick & Company en vue de lui vendre son activité agroalimentaire, qui comprend des marques telles ​que la mayonnaise Hellmann’s ainsi que les soupes et assaisonnements ​Knorr.

  • "Nous pouvons l'emporter" en 2027, dit Mélenchon à Lille
    "Nous pouvons l'emporter" en 2027, dit Mélenchon à Lille
    information fournie par AFP Video 20.03.2026 08:34 

    "Nous pouvons l'emporter et alors tout changera de la cave au grenier dans ce pays", dit le chef de file de La France Insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon à propos de la prochaine élection présidentielle de 2027, lors d'un meeting de la candidate du parti à la mairie ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 20.03.2026 08:25 

    (Actualisé avec Bouygues, Exail, Unilever, Elmos Semiconductor, Bridgepoint, Spire Healthcare, Standard Chartered, JD Wethersspoon) Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * BOUYGUES BOUY.PA - Colas, filiale du groupe français, a annoncé ... Lire la suite

  • GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ : Les résistances sont proches
    GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 20.03.2026 08:23 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank