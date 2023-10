Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues : hausse des profits salués, +6% à 33,7E information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 10:04









(CercleFinance.com) - La hausse de +24% de ses profits est saluée, Bouygues qui ouvre un gros 'gap' au-dessus de 31,81E grimpe de +6% à 33,7E, égalant à 0,5% près son zénith des 33,9E du 20 septembre dernier.

La configuration s'apparente à une tête/épaules inversée (doublement d'ailleurs, avec une belle symétrie sur les 24 dernier mois), ce qui laisse espérer le retracement des 36,5E si les 34E sont franchis dans la foulée.





Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris +3.84%