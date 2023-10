Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bouygues: hausse de 24% du résultat net à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Le conglomérat Bouygues publie un résultat net part du groupe de 665 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de 2023, en augmentation de 24% par rapport à la même période un an auparavant, aidé par la contribution d'Equans.



Par rapport au proforma incluant Equans sur les neuf premiers mois de 2022, le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) a augmenté de 17% à 1,62 milliard d'euros, pour un chiffre d'affaires (CA) en hausse de 3% à près de 40,9 milliards.



'L'environnement de marché reste difficile pour le secteur de l'immobilier, offrant peu de visibilité sur le calendrier de reprise', prévient Bouygues, qui confirme néanmoins viser pour 2023 un CA proche de celui de 2022 et une augmentation du ROCA.





Valeurs associées BOUYGUES Euronext Paris 0.00%